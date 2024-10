Lanazione.it - Apertura straordinaria della mostra per i 50 anni del ministero per i Beni culturali

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Firenze, 7 ottobre 2024 – Per gli appassionati un'occasione da non perdere. Il 12 ottobre, in via del Pian dei Giullari, ci sarà l'documentaria '1974: 50fa Spadolini fonda ilper i', con la possibilità di una visita alla Casa museo di GiovSpadolini. La Fondazione Spadolini Nuova Antologia aderisce così all'iniziativa promossa dall'Associazione Dimore storiche italiane “Carte in dimora”. Ai visitatori sarà offerta la possibilità di visitare l'archivio, testimonianzavita e dell'attività di GiovSpadolini, che negli spazi del conventino adiacenti alla Villa raccoglie documenti, manoscritti, dattiloscritti, lettere, articoli, fotografie, saggi e pubblicazioni di tutta una vita.