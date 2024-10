Anziano investito e ucciso all’Eur

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma, 7 ottobre 2024 – Unè morto dopo essere statoda un’auto ieri sera in viale Europa, all’incrocio con via Cristoforo Colombo, in zona Eur a Roma. Sul posto la polizia locale del IX Gruppo Eur. Alla guida un italiano di 31 anni. Il pedone, un cittadino argentino di 73 anni, è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Sant’Eugenio dove successivamente è deceduto. Il conducente si è fermato per i soccorsi. Sono in corso accertamenti da parte della polizia locale per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. (Fonte: Ansa) ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.