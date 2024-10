Antonio Percassi premiato come miglior presidente di Serie A (Di lunedì 7 ottobre 2024) “Un prestigioso riconoscimento, che ho il piacere di condividere con mio figlio Luca e con tutto lo staff”. Queste le parole di Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta Bergamasca Calcio, in segno di ringraziamento per il riconoscimento di miglior presidente dell’anno 2023-2024, conferitogli dal comitato organizzatore del premio Manlio Scopigno e dalla giuria presieduta da Dino Zoff. Nel corso della cerimonia di premiazione, tenutasi a Roma lunedì mattina (7 ottobre) al Salone d’Onore del Coni, l’Atalanta è stata insignita di un altro riconoscimento, conferito a Roberto Samaden quale miglior Direttore di Settore Giovanile, sempre relativamente alla stagione sportiva 2023-2024. Bergamonews.it - Antonio Percassi premiato come miglior presidente di Serie A Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) “Un prestigioso riconoscimento, che ho il piacere di condividere con mio figlio Luca e con tutto lo staff”. Queste le parole didell’Atalanta Bergamasca Calcio, in segno di ringraziamento per il riconoscimento didell’anno 2023-2024, conferitogli dal comitato organizzatore del premio Manlio Scopigno e dalla giuria presieduta da Dino Zoff. Nel corso della cerimonia di premiazione, tenutasi a Roma lunedì mattina (7 ottobre) al Salone d’Onore del Coni, l’Atalanta è stata insignita di un altro riconoscimento, conferito a Roberto Samaden qualeDirettore di Settore Giovanile, sempre relativamente alla stagione sportiva 2023-2024.

