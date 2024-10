Antonacci e Connolly sul podio più alto (Di lunedì 7 ottobre 2024) VIAREGGIO La tipica domenica autunnale ha fatto da cornice alla prima assoluta della Club Bay Versilia Marathon, nuova creatura portata alla luce dal Club Super Marathon Italia in un territorio che ha un fulgido passato nel podismo. Un grande merito per l’organizzazione che ha riportato la corsa a Viareggio e non solo, per una prova che ha toccato i punti più iconici della Versilia come Forte dei Marmi, Lido di Camaiore e Marina di Pietrasanta. Il primo nome che comparirà nell’albo d’oro della maratona sarà quello di Andrea Antonacci (Bumbasina Tour) capace di correre in 2h43’43” con un vantaggio di 7’53” su Andrea Battiston (Marathon Club Imperia). Fra le donne prima l’americana Lillian Connolly in 3h38’20” davanti a Giulia Ranzuglia (Pod.Valmisa) a 30’44”. (Di lunedì 7 ottobre 2024) VIAREGGIO La tipica domenica autunnale ha fatto da cornice alla prima assoluta della Club Bay Versilia Marathon, nuova creatura portata alla luce dal Club Super Marathon Italia in un territorio che ha un fulgido passato nel podismo. Un grande merito per l’organizzazione che ha riportato la corsa a Viareggio e non solo, per una prova che ha toccato i punti più iconici della Versilia come Forte dei Marmi, Lido di Camaiore e Marina di Pietrasanta. Il primo nome che comparirà nell’albo d’oro della maratona sarà quello di Andrea(Bumbasina Tour) capace di correre in 2h43’43” con un vantaggio di 7’53” su Andrea Battiston (Marathon Club Imperia). Fra le donne prima l’americana Lillianin 3h38’20” davanti a Giulia Ranzuglia (Pod.Valmisa) a 30’44”. (Lanazione.it)

Lanazione.it - Antonacci e Connolly sul podio più alto

Antonacci e Connolly sul podio più alto - La club Bay Versilia marathon ha debuttato con successo a Viareggio, toccando i luoghi iconici della Versilia. Andrea Antonacci e Lillian Connolly si sono aggiudicati le maratone, mentre Federico Badi ...

