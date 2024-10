“Amici Verissimo”: al via il nuovo programma condotto da Maria De Filippi e Silvia Toffanin (Di lunedì 7 ottobre 2024) Amici Verissimo andrà in onda sulle reti Mediaset come aveva già preannunciato Piersilvio Berlusconi. I dettagli È detto fatto per Amici Verissimo, il nuovo programma a marchio Mediaset condotto da Maria De Filippi e Silvia Toffanin. Piersilvio Berlusconi aveva già annunciato l’ipotesi di un nuovo format con i due volti noti durante la stagione estiva in occasione della presentazione dei palinsesti: «L’idea è nata da una conversazione fra me e Maria De Filippi».spiegava Berlusconi. «Sono convinto che Amici non sia solo un prodotto di successo della tv, ma un mezzo con cui Maria De Filippi sta scrivendo un pezzo della musica italiana. E sarebbe da celebrare». Maria De Filippi, dice Berlusconi, ha accettato l’idea: «Mi ha detto però che non poteva essere lei a celebrare Amici e quindi ha voluto coinvolgere Silvia». 361magazine.com - “Amici Verissimo”: al via il nuovo programma condotto da Maria De Filippi e Silvia Toffanin Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di lunedì 7 ottobre 2024)andrà in onda sulle reti Mediaset come aveva già preannunciato Piersilvio Berlusconi. I dettagli È detto fatto per, ila marchio MediasetdaDe. Piersilvio Berlusconi aveva già annunciato l’ipotesi di unformat con i due volti noti durante la stagione estiva in occasione della presentazione dei palinsesti: «L’idea è nata da una conversazione fra me eDe».spiegava Berlusconi. «Sono convinto chenon sia solo un prodotto di successo della tv, ma un mezzo con cuiDesta scrivendo un pezzo della musica italiana. E sarebbe da celebrare».De, dice Berlusconi, ha accettato l’idea: «Mi ha detto però che non poteva essere lei a celebraree quindi ha voluto coinvolgere».

