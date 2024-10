Liberoquotidiano.it - Altroconsumo: i test su 9 diversi burrocacao ne confermano la sicurezza

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma, 7 ott. (Adnkronos Salute) -ha condotto unsu 9, che sono risultati sicuri per la salute. Una buona notizia - fanno sapere dall'Associazione - se si considera che negli ultimidecine di marchi non lo erano. Infatti, tra gli ingredienti non compaiono gli oli minerali che possono contenere sostanze pericolose per la salute, ma oli di origine vegetale. Con un'eccezione, Neutrogena, che è stata esclusa dalin via precauzionale, pur essendo a norma. Negli ultimi anni c'è stata una rivoluzione positiva se si considera che nel 2017 ben 13 prodotti sul mercato contenevano sostanze pericolose per la salute, nel 2019 stesso copione per diecidestinati ai bambini, che riportavano risultati deludenti sul fronte dellachimica.