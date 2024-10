Allarme bomba in una scuola di Udine: evacuati gli edifici (Di lunedì 7 ottobre 2024) Stamattina poco prima delle 8.00, una telefonata anonima ha segnalato la presenza di una bomba all'interno dell'Istituto Ceconi di Udine. L'articolo Allarme bomba in una scuola di Udine: evacuati gli edifici . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Stamattina poco prima delle 8.00, una telefonata anonima ha segnalato la presenza di unaall'interno dell'Istituto Ceconi di. L'articoloin unadigli

