Viterbotoday.it - Alessandra Amoroso incantata dal "Paese delle fiabe", l'artista a spasso tra i murales

Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Weekend magico per, che ha scelto Sant'Angelo di Roccalvecce per una passeggiata domenicale per il piccolo borgo noto come il "". La cantante, avvistata ieri atra le vie della frazione di Viterbo, è rimasta affascinata dai coloratissimiche