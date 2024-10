Al via il raduno della Nazionale a Coverciano Da valutare le condizioni di Kean convocato Lucca

Leggi tutta la notizia su Agi.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) AGI - Gli azzurri si sono radunati nella serata di domenica ae nel pomeriggio sosterranno la prima seduta di allenamento in vista delle gare di Uefa Nations League con Belgio (10 ottobre, Roma) e Israele (14 ottobre, Udine).  In mattinata verranno valutate ledell'attaccanteFiorentina Moise, che accusa una lombalgia. Per questo, il commissario tecnico Luciano Spalletti ha deciso di inserire nella lista dei convocati anche l'attaccante dell'Udinese Lorenzo, che si aggregherà al gruppo nelle prossime ore tornando così a vestire la maglia azzurra sette mesi dopo la prima chiamata in occasione delle amichevoli negli States con Venezuela ed Ecuador.