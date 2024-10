Sbircialanotizia.it - Al Pacino: “Sono quasi morto di covid, il cuore si è fermato”

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Il racconto dell'attore: "Salvato in extremis nel 2020" Alha sfiorato la morte, se n'è 'andato' per qualche secondo. Poi, racconta, è tornato. Nel suo libro di memorie in uscita, 'Sonny Boy', l'attore di 'Scarface' ha raccontato di aver contratto ildurante la pandemia nel 2020 e di essere "tecnicamente", prima della