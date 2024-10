Affari Tuoi colpo di scena sul finale | Alessio capisce tutto cosa è successo con il Dottore

Leggi tutta la notizia su Tvzap.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) News tv. “”,disulcon il– Protagonista della puntata didi ieri sera, domenica 6 ottobre 2024,, conosciuto da i telespettatori come “il macellaio”, concorrente della Regione Lazio. “Sì, è fidanzato. Le donne a casa saranno in lacrime perché non potranno più vederlo”, ha esordito Stefano De Martino, prima di presentare la fidanzata del concorrente, Fabiana. La coppia ha avuto nove mesi fa un bambino: il piccolo Filippo.