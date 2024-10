Achille Lauro annuncia l’album Ragazzi Madre – L’Iliade, stasera live a Roma (Di lunedì 7 ottobre 2024) In occasione del live all’Unipol Forum di Milano, Achille Lauro ha annunciato l’album Ragazzi Madre – L’Iliade In occasione del live all’Unipol Forum di Milano, Achille Lauro ha infiammato il pubblico con la prima delle due date sold out di Ragazzi Madre – L’Iliade Il live, eventi unici per celebrare i suoi 10 anni di carriera. Un vero viaggio tra passato e futuro, che segna l’inizio di una nuova era musicale: oltre ai successi che lo hanno consacrato, Achille Lauro ha stupito tutti annunciando l’uscita del nuovo album Ragazzi Madre – L’Iliade che arriverà nel 2025 facendone ascoltare a sorpresa anche alcuni assaggi. Con lui sul palco, l’immancabile Boss Doms e la sua band, per una performance dirompente che replicherà oggi 7 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma. .com - Achille Lauro annuncia l’album Ragazzi Madre – L’Iliade, stasera live a Roma Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 7 ottobre 2024) In occasione delall’Unipol Forum di Milano,hatoIn occasione delall’Unipol Forum di Milano,ha infiammato il pubblico con la prima delle due date sold out diIl, eventi unici per celebrare i suoi 10 anni di carriera. Un vero viaggio tra passato e futuro, che segna l’inizio di una nuova era musicale: oltre ai successi che lo hanno consacrato,ha stupito tuttindo l’uscita del nuovo albumche arriverà nel 2025 facendone ascoltare a sorpresa anche alcuni assaggi. Con lui sul palco, l’immancabile Boss Doms e la sua band, per una performance dirompente che replicherà oggi 7 ottobre al Palazzo dello Sport di

