“A Gaza punizione di massa”. Il M5S pensa di commemorare il 7 ottobre attaccando Israele (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un ricordo di quanto successo il 7 ottobre 2023 e poi un lungo attacco alla politica di Israele a Gaza. A firmare la nota sono i capogruppo del Movimento 5 Stelle nelle commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato, il deputato Riccardo Ricciardi e il senatore Bruno Marton e il deputato Marco Pellegrini: “Milleduecento israeliani barbaramente uccisi, di cui 859 civili. Torture, stupri e rapimenti di ostaggi, molti dei quali ancora oggi prigionieri. Quel giorno di violenza disumana, quel moderno pogrom rimarrà una macchia indelebile nella storia della questione israelo-palestinese. Quel giorno i terroristi di Hamas hanno dimostrato di essere i peggiori nemici della causa palestinese e del popolo palestinese che da un anno paga il prezzo di quell'orrore con altro orrore. Iltempo.it - “A Gaza punizione di massa”. Il M5S pensa di commemorare il 7 ottobre attaccando Israele Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un ricordo di quanto successo il 72023 e poi un lungo attacco alla politica di. A firmare la nota sono i capogruppo del Movimento 5 Stelle nelle commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato, il deputato Riccardo Ricciardi e il senatore Bruno Marton e il deputato Marco Pellegrini: “Milleduecento israeliani barbaramente uccisi, di cui 859 civili. Torture, stupri e rapimenti di ostaggi, molti dei quali ancora oggi prigionieri. Quel giorno di violenza disumana, quel moderno pogrom rimarrà una macchia indelebile nella storia della questione israelo-palestinese. Quel giorno i terroristi di Hamas hanno dimostrato di essere i peggiori nemici della causa palestinese e del popolo palestinese che da un anno paga il prezzo di quell'orrore con altro orrore.

