Leccotoday.it - A Cortenova si festeggia: vinti 75mila euro con il '10eLotto'

Leggi tutta la notizia su Leccotoday.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) La fortuna bacia. Il comune valsassinese ha fatto registrare nel weekend una vincita dial, grazie a una combinazione '7 Doppio Oro' in un'estrazione istantanea.La vincita più cospicua in Lombardia, come informano le agenzie Agipro e Agimeg, si è verificata in