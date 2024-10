72enne trovata morta in un campo nell’Aretino: fermato l’ex fidanzato della figlia. Disposta l’autopsia (Di lunedì 7 ottobre 2024) Svolta nell’omicidio di Letizia Girolami, 72 anni, psicoterapeuta, trovata cadavere nella notte tra il 5 e il 6 ottobre in un campo vicino al casolare dove viveva con il marito, nel comune di Foiano della Chiana in provincia di Arezzo. La donna aveva la testa fracassata. Le indagini condotte dai carabinieri per risalire all’autore del delitto, coordinate dal pubblico ministero Angela Masiello e dal procuratore Gianfederica Dito, hanno portato a un fermo: il sospettato è l’ex fidanzato della figlia della donna uccisa. Nella serata di sabato 5 ottobre Girolami, che era uscita nel pomeriggio, non è rientrata a casa per cena e il marito, pittore di origini canadesi di 72 anni, ha avvisato la figlia che si trova all’estero in Spagna, che poi ha dato l’allarme al 112. Ilfattoquotidiano.it - 72enne trovata morta in un campo nell’Aretino: fermato l’ex fidanzato della figlia. Disposta l’autopsia Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Svolta nell’omicidio di Letizia Girolami, 72 anni, psicoterapeuta,cadavere nella notte tra il 5 e il 6 ottobre in unvicino al casolare dove viveva con il marito, nel comune di FoianoChiana in provincia di Arezzo. La donna aveva la testa fracassata. Le indagini condotte dai carabinieri per risalire all’autore del delitto, coordinate dal pubblico ministero Angela Masiello e dal procuratore Gianfederica Dito, hanno portato a un fermo: il sospettato èdonna uccisa. Nella serata di sabato 5 ottobre Girolami, che era uscita nel pomeriggio, non è rientrata a casa per cena e il marito, pittore di origini canadesi di 72 anni, ha avvisato lache si trova all’estero in Spagna, che poi ha dato l’allarme al 112.

