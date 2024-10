Liberoquotidiano.it - 7 ottobre, Salvini sui social: Nostro pensiero a popolo israeliano per ricordare diritto a esistere

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 072024 "A un anno dal terribile massacro del 7, ilva al, ai bimbi uccisi in culla, ai giovani strappati alla vita, alle donne stuprate, a chi è morto in prigionia e a chi è ancora tenuto in ostaggio. Persempre ildi Israele ad, a difendersi e a convivere finalmente in pace coi popoli vicini, contro l'orrore del terrorismo islamico": lo afferma su X il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo. Fb Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev