Zon.it - 13enne vittima di bullismo al parco di Bologna: rubata la bicicletta, scattano le denunce

Leggi tutta la notizia su Zon.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Un episodio diha colpito un ragazzino di 13 anni nelCarlo Broschi Farinelli, a Corticella,. Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio del 19 settembre 2024, quando due coetanei hanno aggredito verbalmente e fisicamente la giovane, sottraendogli con prepotenza lae il portafoglio. Il ragazzo, intimidito, non ha opposto resistenza mentre uno dei due ragazzi, straniero, gli sottraeva lacon la scusa di voler fare un giro. Laha inseguito il ragazzo nelper oltre mezz’ora, cercando di recuperare la. Nel frattempo, il complice ha aperto lo zaino del, rubando e poi gettando via il portafoglio, non trovando soldi al suo interno. Nonostante le continue richieste di restituzione, il bullo ha danneggiato volontariamente lascendendo una lunga rampa di scale, rovinando la ruota anteriore.