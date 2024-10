Wta Pechino Errani e Paolini trionfano nel doppio

(Di domenica 6 ottobre 2024) (Adnkronos) – Sarae Jasminenelal torneo Wta 1000 di(cemento, montepremi 8.955.610 dollari). In finale – la settima raggiunta insieme (Olimpiadi comprese) – la 37enne di Massa Lombarda e la 28enne di Bagni di Lucca, quinte teste di serie, si impongono per 6-4, 6-4, in un’ora e mezza (Periodicodaily)