Wta Pechino Errani e Paolini trionfano nel doppio

Sarae Jasminenelal torneo Wta 1000 di(cemento, montepremi 8.955.610 dollari). In finale - la settima raggiunta insieme (Olimpiadi comprese) - la 37enne di Massa Lombarda e la 28enne di Bagni di Lucca, quinte teste di serie, si impongono per 6-4, 6-4, in un'ora e mezza di partita, sulla taipanese Hao-Chin Chan e la russa Veronika Kudermetova, settime teste di serie. Per le azzurre si tratta del quarto titolo in stagione (compreso l'oro olimpico di Parigi), il quinto in carriera, su sette finali disputate.si sono anche assicurate la prima partecipazione per una giocatrice o una coppia italiana alle Wta Finals - che quest'anno si giocheranno a Ryadh - dal 2015.