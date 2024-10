VOTI Inter Torino | THURAM e ZAPATA sopra TUTTI Mistero ACERBI | partita normale o tra i migliori in campo?

(Di domenica 6 ottobre 2024) Ie i commenti dellatra, vinta dai nerazzurri per 3-2. Ecco cosa ne pensano i quotidiani sporiviè stata unaavvincente, molto più di quel che si poteva pensare dopo 20 minuti, quando i granata erano già in 10. Prendendo come campioni i due quotidiani milanesi, i giudizi (Calcionews24)