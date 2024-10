Volley A1 femminile per la Savino Del Bene è l' esordio sperato

(Di domenica 6 ottobre 2024) LaDelScandicci inizia nel migliore dei modi il nuovo corso. Toccava alla squadra biancoblù aprire il campionato di serie A1, per giunta da finalista scudetto in carica, e alla fine Cuneo non ha avuto scampo.La compagine piemontese però esce a testa alta dal confronto andando (Firenzetoday)