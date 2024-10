Volley A1 femminile, la Wash4Green spera ma Milano le è superiore (Di domenica 6 ottobre 2024) Davvero un peccato. Il primo set vinto in maniera clamorosa aveva fatto credere il folto pubblico presente che la Wash4Green Pinerolo potesse strappare almeno un punto alla Numia Vero Volley Milano, una delle candidate allo scudetto, ma non è andata così. Il 40-38 che ne è scaurito poteva (Di domenica 6 ottobre 2024) Davvero un peccato. Il primo set vinto in maniera clamorosa aveva fatto credere il folto pubblico presente che laPinerolo potesse strappare almeno un punto alla Numia Vero, una delle candidate allo scudetto, ma non è andata così. Il 40-38 che ne è scaurito poteva (Today.it)

Volley A1 femminile, la Wash4Green spera ma Milano le è superiore - Davvero un peccato. Il primo set vinto in maniera clamorosa aveva fatto credere il folto pubblico presente che la Wash4Green Pinerolo potesse strappare almeno un punto alla Numia Vero Volley Milano, una delle candidate allo scudetto, ma non è andata così. Il 40-38 che ne è scaurito poteva... (Torinotoday.it)

Serie A1 femminile, Wash4Green Pinerolo - Numia Vero Volley Milano sarà una festa in tono minore - Il Pala Bus Company è pronto a vestirsi a festa, anche se un po' di delusione nell'ambiente è destinata a serpeggiare. In particolar modo in chi ancora non vuole sopire le emozioni provate durante le olimpiadi. La Numia Vero Volley Milano, stesso avversario dell'ultima gara dei playoff della... (Torinotoday.it)

Volley A1 femminile, la Wash4Green chiude la due giorni ligure con un bel 2-2 - Il periodo di tempo in quel di Sanremo è stato breve ma intenso. Il culmine è stato il test organizzato a conclusione di questa permanenza in Liguria contro le francesi del Chamalières. Il risultato, che può ritenersi piuttosto usale quando si tratta di allenamenti congiunti, è stato di 2-2. ... (Torinotoday.it)

volley femminile, Conegliano e Milano aprono la Serie A1 con una vittoria. Chieri batte Novara - Oggi pomeriggio si sono disputate sei partite valide per la prima giornata della Serie A1 di volley femminile, dopo l'apertura di ieri sera con la ...(oasport.it)

A Chieri il derby, colpi esterni per Bergamo e Milano - La formazione di Bregoli la spunta al tie break su Novara. Le squadre di Parisi e Lavarini si impongono a Perugia e Pinerolo. Successi per Roma su Talmassons, Firenze su Vallefoglia e Conegliano su Bu ...(tuttosport.com)