Viktor Orbán ospite del ristorante Al Porto di Clusane prima del palco di Pontida

(Di domenica 6 ottobre 2024)(Brescia) – Sabato sera in unsul lago di Iseo, per, il premier ungherese che oggi ha parlato daldel raduno didi Matteo Salvini.dell’appuntamento bergamasco, il 61enne leader del partito Fidesz - Unione Civica Ungherese ha scelto la sponda bresciana del Sebino per la sua permanenza italiana, sfruttando la serata di ieri per ripercorrere un’esperienza culinaria già provata durante l’ultimo G7: la tinca al forno cucinata dalla chef Laura Gotti delAldid’Iseo., insieme alla moglie e al suo seguito sono arrivati aintorno alle 19 e si sono recati verso le 19 alAl. Qui hanno potuto apprezzare un antipasto di salumi, formaggi e pesce di lago; tagliatelle con gamberi di lago, tagliatelle alle sardine di lago. Poi la tinca con la polenta. (Ilgiorno)