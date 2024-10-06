Romadailynews di 6 ott 2024

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-10-2024 ore 18 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-10-2024 ore 18:30 (Di domenica 6 ottobre 2024) Viabilità DEL 6 OTTOBRE 2024 ORE 18.20 ARIANNA CAROCCI UN SALUTO E BUONA DOMENICA DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON LA Roma FIUMICINO, PER UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA LA COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA VERSO IL RACCORDO. CODE ANCHE NEL SENSO OPPOSTO, IN QUESTO CASO PER TRAFFICO, TRA L’ANSA DEL TEVERE E LA STESSA VIA DELLA MAGLIANA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA IL TRAFFICO è RALLENTATO TRA LA Roma FIUMICINO E L’OSTIENSE E TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. (Romadailynews)
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