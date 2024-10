Vespa abbandona la festa della Rai: "Indignato", cosa lo ha fatto infuriare (Di domenica 6 ottobre 2024) È Indignato Bruno Vespa per quanto visto nella serata in onore del servizio pubblico. "Ieri sera al Palazzo dei congressi ho abbandonato la celebrazione dei 100 anni della radio e dei 70 della televisione Indignato per il trattamento riservato a Porta a Porta"; ha scritto il giornalista in una nota. "Accanto al doveroso omaggio a monumenti dell'informazione televisiva come il Tv7 di Sergio Zavoli e il Quark di Piero Angela, sono stati ricordati giustamente tra gli altri programmi Mixer di Giovanni Minoli e Chi l'ha visto dalla compianta Donatella Raffai all'attuale conduttrice Federica Sciarelli", continua. cosa è andato storto? "Non una parola, né una immagine sui 30 anni di Porta a Porta". Per Vespa tale dimenticanza non può essere un caso: "Cambiano le stagioni, ma l'anima profonda della Rai resta sempre dalla stessa parte", attacca il conduttore di 5 minuti e Porta a porta. (Di domenica 6 ottobre 2024) ÈBrunoper quanto visto nella serata in onore del servizio pubblico. "Ieri sera al Palazzo dei congressi hoto la celebrazione dei 100 anniradio e dei 70televisioneper il trattamento riservato a Porta a Porta"; ha scritto il giornalista in una nota. "Accanto al doveroso omaggio a monumenti dell'informazione televisiva come il Tv7 di Sergio Zavoli e il Quark di Piero Angela, sono stati ricordati giustamente tra gli altri programmi Mixer di Giovanni Minoli e Chi l'ha visto dalla compianta Donatella Raffai all'attuale conduttrice Federica Sciarelli", continua.è andato storto? "Non una parola, né una immagine sui 30 anni di Porta a Porta". Pertale dimenticanza non può essere un caso: "Cambiano le stagioni, ma l'anima profondaRai resta sempre dalla stessa parte", attacca il conduttore di 5 minuti e Porta a porta. (Iltempo)

Iltempo - Vespa abbandona la festa della Rai | Indignato cosa lo ha fatto infuriare

