Verona Zanetti specialità CAMBI VINCENTI | il DATO sulle mosse del tecnico gialloblu

(Di domenica 6 ottobre 2024) Paoloha iniziato bene la sua avventura con il, collezionando nove punti in sette partite In un calcio sempre più frenetico, le cinque sostituzioni rappresentano un toccasana per allenatori e calciatori. Chi ne sta facendo un autentico fattore in questo inizio di stagione è Paolo. Ildelha già messo (Calcionews24)