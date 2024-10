Un bel selfie con il tendone sotto la torre

(Di domenica 6 ottobre 2024) Prima c’erano i sacchi della spazzatura, ora è spuntato un belbianco. Non sarà una foto indimenticabile quella che ieri si sono trovati a scattare i turisti di passaggio in piazza della Libertà a Macerata, al momento dell’uscita del carosello dei magi dalladell’orologio.all’attrazione, infatti, sono spuntati due tendoni bianchi che non sono passati inosservati agli occhi di un nostro lettore. "Ma come si fa – si è chiesto il maceratese – a deturpare in questo modo una delle attrazioni principali della città? Quei tendoni non potevano essere allestiti in un altro punto della piazza? È una mancanza di rispetto nei confronti del patrimonio artistico della città e nei confronti di chi viene a visitare Macerata. Come fa il Comune a tollerare una sciatteria del genere?". (Ilrestodelcarlino)