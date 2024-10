Trump torna a Butler, Musk sul palco: “Votate per lui o Usa finiti” (Di domenica 6 ottobre 2024) (Adnkronos) – Donald Trump torna a Butler, in Pennsylvania, per un comizio nel luogo in cui il 13 luglio è stato ferito in un attentato. Con lui, sul palco, c'è Elon Musk. Il magnate, numero 1 di X e di Tesla, partecipa al comizio che l'ex presidente tiene nello stesso luogo in cui il 13 L'articolo Trump torna a Butler, Musk sul palco: “Votate per lui o Usa finiti” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. (Di domenica 6 ottobre 2024) (Adnkronos) – Donald, in Pennsylvania, per un comizio nel luogo in cui il 13 luglio è stato ferito in un attentato. Con lui, sul, c'è Elon. Il magnate, numero 1 di X e di Tesla, partecipa al comizio che l'ex presidente tiene nello stesso luogo in cui il 13 L'articolosul: “per lui o Usa” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. (webmagazine24)

