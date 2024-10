Travolto sulla Sp40 | perde la vita il 52enne

(Di domenica 6 ottobre 2024) Non ce l’ha fatta ilinvestito venerdì sera lungo la “Binasca“ all’altezza della piscina di Lacchiarella. L’uomo, che dopo l’incidente era stato rianimato sul posto dai soccorritori del 118, era stato trasportato al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia, dove era giunto in condizioni disperate e dove è deceduto nella notte. La vittima, le cui iniziali sono N.M., era residente ad Asti ma domiciliato nel sud Milanese. Stava percorrendo a piedi un tratto della provinciale 40 completamente buio e molto pericoloso. Non è ancora chiaro per quale motivo l’uomo fosse a piedi in quel tratto di strada. Un’auto per cause ancora in fase di accertamento lo ha, forse mentre tentava di attraversare la strada. Le condizioni dell’uomo erano apparse subito molto gravi, tant’è che le operazioni per rianimarlo sono durate molto tempo sul ciglio della strada. (Ilgiorno)