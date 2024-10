Traffico Roma del 06-10-2024 ore 14 | 30

(Di domenica 6 ottobre 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione circolazione al momento scorrevole lungo la rete viaria della capitale alla fiera diin via Portuense prosegue anche oggi la manifestazione Romics il Festival Internazionale del fumetto la fiera termina alle ore 19 e si può raggiungere anche con la ferrovia fl1 OrteFiumicino aeroporto alle ore 15 presso lo stadio Olimpico si tiene il lazio-empoli per la settima giornata del campionato di calcio di Serie A disciplina diprovvisoria intorno alla zona dello stadio e nei quartieri limitrofi per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it è tutto al prossimo aggiornamento un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilitÃ