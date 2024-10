Tangenziale di Napoli | aggredisce gli agenti con un coltello

(Di domenica 6 ottobre 2024) La Polizia di Stato trae in arresto un 34enne del Mali in evidente stato di alterazione psico-fisica dopo breve colluttazione Nella mattina di ieri, glidella Sottosezione Polizia Stradale Fuorigrotta e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, a seguito di una segnalazione pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti sulladiall’altezza di Corso Malta per la segnalazione di una persona molesta. Gli operatori, giunti prontamente sul posto, hanno notato un soggetto, in evidente stato di alterazione psico-fisica, che, armato di, stava minacciando i presenti tentando, contestualmente, atti di autolesionismo. Pertanto, i poliziotti hanno tentato di riportare il soggetto alla calma ma lo stesso ha proseguito nella sua condotta aggressiva fino a quando, con difficoltà e dopo una colluttazione, è stato bloccato. (Puntomagazine)