Spara in strada al figlio della compagna, 18enne ferito grave a Novate Milanese (Di domenica 6 ottobre 2024) Secondo una primissima ricostruzione dei militari tutto sarebbe avvenuto al culmine di una lite Un ragazzo di 18 anni è stato ferito con un colpo di pistola a Novate Milanese (Milano) dal compagno della madre, un 46enne albanese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il ragazzo si trova ricoverato all'ospedale Niguarda in gravi condizioni (Di domenica 6 ottobre 2024) Secondo una primissima ricostruzione dei militari tutto sarebbe avvenuto al culmine di una lite Un ragazzo di 18 anni è statocon un colpo di pistola a(Milano) dal compagnomadre, un 46enne albanese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il ragazzo si trova ricoverato all'ospedale Niguarda in gravi condizioni (Sbircialanotizia)

Sbircialanotizia - Spara in strada al figlio della compagna 18enne ferito grave a Novate Milanese

Spara in strada al figlio della compagna, 18enne ferito grave a Novate Milanese - Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il ragazzo si trova ricoverato all'ospedale Niguarda in gravi condizioni e pericolo di vita. Secondo una primissima ricostruzione dei militari l'aggressore avrebbe Sparato […]. (Adnkronos) – Un ragazzo di 18 anni è stato ferito con un colpo di pistola a ... (Periodicodaily)

Novate, si ribalta con il monopattino: resta ferito seriamente - Durante la scorsa settimana attorno alle ore 18 si è verificato un pauroso incidente alla rotatoria tra via Rimembranze e via Cornicione. . Novate, si ribalta con il monopattino: resta ferito seriamente. ]. . In monopattino con pizza e 2 lattine, si ribalta e finisce in ospedale Un uomo di 54 anni ... (Ilnotiziario)