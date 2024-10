Serie A Monza-Roma 1-1 | Mota risponde a Dovbyk

(Di domenica 6 ottobre 2024) Finisce 1-1 la partita all’U-Power Stadium tra, match valido per la settima giornata diA. Succede tutto nel secondo tempo. Al 61?difende palla su Izzo e si invola verso la porta difesa da Pizzignacco e, dopo aver messo a sedere tre difensori, incrocia col sinistro portando i giallorossi in vantaggio. Passano nove minuti e arriva il pareggio delcon Dany: Maldini serve Carboni sulla sinistra, il terzino crossa teso in area, e il portoghese insacca sul secondo palo dopo la deviazione di Svilar, intervenuto per intercettare il traversone. In classifica, laè ottava a 10 punti insieme a Empoli e Atalanta.penultimo a quota 4 con il Venezia. (Lapresse)