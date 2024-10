Se non c’è urgenza nessun problema

(Di domenica 6 ottobre 2024) "Penso che tutto sommato – sottolinea Mauro Bonilauri – non ci si possa lamentare. Le esperienze che ho avuto sono state generalmente positive, se ci si riesce a organizzare per prenotare le visite ordinarie in anticipo e non si ha troppa fretta. È chiaro che le emergenze richiedono un trattamento diverso e a volte le tempistiche non sono sufficienti, in ogni caso, devo essere sincero: fino a oggi, ho sempre riscontrato servizi adeguati sia nei tempi, sia nelle prestazioni. Se un paziente ha la fortuna di riuscire a prevenire, allora può muoversi per tempo e gestire la situazione nel migliore dei modi". (Ilrestodelcarlino)