Sammy Basso | la Rettrice dell' Università Daniela Mapelli | Una persona indimenticabile

(Di domenica 6 ottobre 2024)è il simbolo italianoa ricerca contro la Progeria (malattia’invecchiamento precoce). A 22 anni, nel 2018, ha coronato unae tappe più importantia sua vita, laureandosi in Scienze Naturali all’di Padova per poi ottenerne un'altra in biologia nel 2021. Con (Padovaoggi)