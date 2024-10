Salvini “L’Autonomia è legge, indietro non si torna” (Di domenica 6 ottobre 2024) BERGAMO (ITALPRESS) – “L’Autonomia è legge, e indietro non si torna”. Lo ha dichiarato il segretario della Lega e vice premier Matteo Salvini, intervenendo dal palco di Pontida per la festa del Carroccio. “Gli unici che hanno paura delL’Autonomia – ha aggiunto – sono i politici di sinistra incapaci, che rubano voti e fiducia ai loro popoli da 50 anni”. Poi, in merito alla manovra, ha detto: “Se qualcuno deve pagare qualcosa in più, paghino i banchieri e non gli operai. Il nostro obiettivo è abbassare le tasse alle partite Iva e aumentare gli stipendi ai lavoratori”. E sul Governo, ha sottolineato: “E’ compatto, è composto da amici prima che di alleati. Ogni tanto discutiamo ma poi si trova sempre la soluzione”. (Di domenica 6 ottobre 2024) BERGAMO (ITALPRESS) – “, enon si”. Lo ha dichiarato il segretario della Lega e vice premier Matteo, intervenendo dal palco di Pontida per la festa del Carroccio. “Gli unici che hanno paura del– ha aggiunto – sono i politici di sinistra incapaci, che rubano voti e fiducia ai loro popoli da 50 anni”. Poi, in merito alla manovra, ha detto: “Se qualcuno deve pagare qualcosa in più, paghino i banchieri e non gli operai. Il nostro obiettivo è abbassare le tasse alle partite Iva e aumentare gli stipendi ai lavoratori”. E sul Governo, ha sottolineato: “E’ compatto, è composto da amici prima che di alleati. Ogni tanto discutiamo ma poi si trova sempre la soluzione”. (Unlimitednews)

Unlimitednews - Salvini L’Autonomia è legge indietro non si torna

Salvini “L’Autonomia è legge, indietro non si torna” - . it. Lo ha dichiarato il segretario della Lega e vice premier Matteo Salvini, intervenendo dal palco di Pontida per la festa del Carroccio. Non abbiamo bisogno di altri delinquenti”. Sul fronte immigrazione, “il problema non è il colore della pelle o dove il buon Dio ti ha fatto nascere, però la ... (Ildenaro)

Salvini a Pontida, 'l'Autonomia è legge, indietro non si torna' - E sull'Autonomia differenziata ha aggiunto: "E' il futuro, è merito, efficienza". Dietro di lui, i capigruppo parlamentari e ministri della Lega che ha definito la nostra pina dorsale". "L'autonomia, dopo 30 anni di battaglie, è realtà e legge dello Stato e indietro non si torna" Così il segretario ... (Quotidiano)

Salvini:autonomia dopo 30 anni è legge - 07 L'autonomia "dopo 30 anni di battaglie è una realtà e legge dello stato, indietro non si torna". E rivolto a Orban e agli altri ospiti stranieri: "Ci date forza". Così il leader della Lega Salvini,dal palco di Pontida E sulla Manovra: "Se qualcuno deve pagare qualcosa in più, paghino i ... (Televideo.rai)

Salvini a Pontida tra Orban e le bandiere russe: «Paghino i banchieri, non gli operai. Via la cittadinanza a chi delinque» - Matteo Salvini parla per una ventina di minuti dal palco di Pontida, chiudendo l'edizione numero 36 del raduno della Lega. In maniche di camicia celeste e pantaloni scuri, il segretario ...(ilgazzettino)

Salvini: "L'Autonomia e' legge, indietro non si torna" - 'L'autonomia, dopo 30 anni di battaglie, e' realta' e legge dello Stato e indietro non si torna' Cosi' il segretario della Lega, Matteo ...(notizie.tiscali)

Lega, Salvini: "A Pontida nasce santa alleanza". Orban: "Processo vergogna, lui eroe" - (Adnkronos) - "Noi non molliamo, noi non molliamo". Lo dice Matteo Salvini, più volte, dopo aver iniziato il suo intervento con "un eterno grazie a Bossi e Maroni per averci accompagnato fino a qua".(msn)