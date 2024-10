Ruota panoramica al suo ultimo giro Ma nel 2025 tornerà

(Di domenica 6 ottobre 2024) Dopo un’estate di successo è finita la stagione delladi Bellaria, che si prepara a essere smantellata. "Buoni i risultato anche quest’anno", assicura Walter Tamassia, il responsabile del luna park. Il figlio Mattia gestisce la, che "non ha risentito del calo di presenze subito invece da altre ruote panoramiche presenti in località vicine. Confermati gli ottimi numeri già registrati nell’estate 2023". Situata in una posizione strategica, laa Bellaria ha attratto tantissimi visitatori. Per l’attrazione non è un addio, ma un arrivederci:a Bellaria anche l’anno prossimo. (Ilrestodelcarlino)