Ruba prodotti da supermercato vicino alla Fiera del Levante: inseguito e bloccato (Di domenica 6 ottobre 2024) Un uomo di 50 anni è stato fermato dalla Polizia Locale di Bari a seguito di un furto avvenuto in un supermercato tra via Napoli e viale di Maradona. L' episodio si è verificato nel pomeriggio di sabato 5 ottobre.A bloccarlo è stata la Polizia Locale che presidiava il perimetro dell'area (Baritoday)

La polizia ha arrestato due uomini per aver cercato di rubare una friggitrice ad aria ed aggredito il vigilante di un supermercato - Dalla questura di Verona fanno sapere che sono finiti in manette due cittadini stranieri, un quarantatreenne e un trentanoveenne di origini tunisine, i quali avrebbero «sottratto una friggitrice ad aria da un supermercato», nonché «aggredito il vigilante per assicurarsi la fuga». L'episodio... (Veronasera)

Paura nel supermercato in Brianza: uomo ubriaco tra gli scaffali. Interviene la polizia - Si aggirava ubriaco e molesto tra gli scaffali del supermercato Aldi di Seveso in via Tonale. Ieri la polizia locale è intervenuta alle 18.30 con due pattuglie per cercare di riportare la calma. Quando l'uomo, un 30enne di origine romena e residente a Monza, ha visto i poliziotti ha dato in... (Quicomo)

Attimi di paura al supermercato, ubriaco prende a calci, pugni e sputi la polizia - E' entrato all'interno di un supermercato completamente ubriaco e ha dato in escandescenze, perdendo il controllo e rendendo necessario l'intervento della polizia locale. I fatti sono avvenuti nel tardo pomeriggio di giovedì 26 settembre, a Seveso. Gli agenti del comando di polizia locale... (Monzatoday)