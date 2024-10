Roma furiosa Ghisolfi sbotta dopo Monza | è inaccettabile

(Di domenica 6 ottobre 2024) E’ furiail pareggio nel campionato di Serie A contro il(1-1): nel mirino le decisioni arbitrali e in particolar modo il mancato rigore fischiato per un fallo su Baldanzi. “Non sono solito venire a parlare dell’arbitraggio ma quello che è accaduto oggi è. Credo che l’abbiate potuto vedere anche voi: c’era un rigore netto per noi. L’arbitro era a una certa distanza ma mi chiedo perché il Var non sia intervenuto. Esigo rispetto per tutti, per i calciatori e il loro sforzo, per il mister e per i tifosi. C’è grande frustrazione per quanto successo. Chiederemo come mai abbiano preso questo tipo di decisione”. Così il direttore sportivo della, Florent, al microfono di Sky Sport. Le parole di Juric “Laha fatto una bella partita, costruendo tantissime palle gol e concedendo poco. Dobbiamo imparare a buttarla dentro più spesso. (Calcioweb.eu)