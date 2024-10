Roccella sale sul ring e difende le atlete donne

(Di domenica 6 ottobre 2024) Dopo il caso Imane Khelif alle Olimpiadi, il vertice del G7 sulle pari opportunità chiede regole chiare per trans e intersex nello sport. Sugli scudi il ministro per la Famiglia: «Urgono criteri scientifici». E riesce a far cambiare idea pure alle colleghe arcobaleno. (Laverita.info)