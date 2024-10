Quanti vaccini anti covid e non solo sono stati fatti nel Vax Day a Como

(Di domenica 6 ottobre 2024) 375 vaccinazioninfluenzali e 181, 20Herpes Zoster e 16pneumococco,i numeri delle somministrazioni effettuate ieri in piazza Grimoldi nell’ambito dell’evento “La prevenzione in piazza” e del Vax Day promosso da Regione Lombardia per il lancio della campagna (Quicomo)