Prima sconfitta per Pino Rigoli l' Akragas perde 1-0 contro la Nuova Igea Virtus | decide il rigore di Aperi

Prima sconfitta per Pino Rigoli sulla panchina dell'Akragas: i biancazzurri vengono battuti 1-0 dalla Nuova Igea Virtus in trasferta. Decide il match una rete su calcio di rigore, ad inizio ripresa, firmata da Aperi. Il Gigante ha provato nel finale ad agguantare il pari ma la mira sottoporta è

Lazio di rimonta, prima sconfitta dell’Empoli. Il derby dell’Emilia Bologna-Parma finisce 0-0 - A Bologna poche emozioni, con i rossoblù di Italiano che non sfruttano la superiorità numerica nel secondo tempo e salvano il Parma. All'Olimpico il solito Empoli spaventa la Lazio che vince di rimonta grazie a Pedro che, appena entrato sigla il 2-1 finale.Continua a leggere . (Fanpage)

Europa League, Elfsborg-Roma 1-0: prima sconfitta per Juric - (Adnkronos) – Trasferta in Svezia amara per la Roma che subisce la prima sconfitta sotto la gestione di Juric. I… L'articolo Europa League, Elfsborg-Roma 1-0: prima sconfitta per Juric proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)

Europa League, Elfsborg-Roma 1-0: prima sconfitta stagionale per Juric - Al 15?, l’Elfsborg si avvicina al gol con Zeneli, la cui conclusione diagonale viene parata in angolo da Svilar. La rete decisiva è stata realizzata da Baidoo su rigore al 44?, permettendo così agli svedesi di salire a 3 punti in classifica, mentre la Roma resta ferma a 1. La Roma continua ad ... (Thesocialpost)

Lepri rialza il Rimini: “La sconfitta ci renderà ancora più squadra” - Una sconfitta che non fa male. O meglio, una sconfitta dalla quale c’è molto da imparare per crescere. Tomas Lepri la vede così la partita ...(corriereromagna)

L’angolo rossoblù di Gabriella: «Chiedo ai responsabili del Genoa, come ne usciamo da questo enorme pasticcio?» - L'angolo rossoblù di Gabriella: «Chiedo ai responsabili del Genoa, come ne usciamo da questo enorme pasticcio?» ...(pianetagenoa1893)