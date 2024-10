Premi la vincitrice del Malaparte | Emozionante e straordinario tornare a Capri

(Di domenica 6 ottobre 2024) Roma, 6 ott- (Adnkronos) - “Sono stata a10 anni fa in occasione della mia luna di miele e il fatto diqui per ritirare uno per il mio lavoro è davvero una cosa straordinaria e doppiamente magica”. Cosi la scrittrice britannica Rachel Cusk dopo aver ricevuto il, nella splendida cornice della Certosa di San Giacomo a, un evento che ha attirato l'attenzione di critici e lettori. La Cusk ha condiviso il suo profondo legame con la scrittura, descrivendola come una forma di esplorazione e introspezione. Durante il suo discorso, ha riflettuto sull'importanza della narrazione nella vita contemporanea, sottolineando come le storie possano unire le persone e dare voce a esperienze spesso trascurate e a temi come l'identità e la maternità”. (Liberoquotidiano)