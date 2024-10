Pontida, Salvini attende i sovranisti Ue: “Una lega santa contro il fanatismo islamico” (Di domenica 6 ottobre 2024) “Una grande alleanza, perché il problema del terrorismo, del fanatismo e dell’estremismo islamico c’era 500 anni fa e purtroppo c’è ancora oggi”. Sarà lanciata domani dal raduno della lega di Pontida. Lo annuncia Matteo Salvini arrivando nella tensostruttura allestita accanto al pratone, dove sorge il palco con la scritta ‘Non è reato difendere i confini’. I leghisti giungono alla spicciolata nel paesino delle valli bergamasche, il clou sarà domani quando oltre al leader del partito di via Bellerio interverranno, tra gli altri, anche il premier ungherese e numero uno di Fidesz, Viktor Orban, l’olandese Geert Wilders e André Ventura di Chega, movimento dell’ultradestra portoghese. Ma non mancheranno anche rappresentanti di Fpo, partito fresco vincitore delle elezioni in Austria, e una delegazione degli spagnoli di Vox. (Di domenica 6 ottobre 2024) “Una grande alleanza, perché il problema del terrorismo, dele dell’estremismoc’era 500 anni fa e purtroppo c’è ancora oggi”. Sarà lanciata domani dal raduno delladi. Lo annuncia Matteoarrivando nella tensostruttura allestita accanto al pratone, dove sorge il palco con la scritta ‘Non è reato difendere i confini’. I leghisti giungono alla spicciolata nel paesino delle valli bergamasche, il clou sarà domani quando oltre al leader del partito di via Bellerio interverranno, tra gli altri, anche il premier ungherese e numero uno di Fidesz, Viktor Orban, l’olandese Geert Wilders e André Ventura di Chega, movimento dell’ultradestra portoghese. Ma non mancheranno anche rappresentanti di Fpo, partito fresco vincitore delle elezioni in Austria, e una dezione degli spagnoli di Vox. (Lapresse)

"Una Lega santa che vuole fermare quest'invasione": migranti e sinistra, la sfida da Pontida - . Un richiamo, quello al 7 ottobre 1571, ripreso ieri anche da Matteo Salvini: «Poteva essere la fine dell'Occidente, ma alla fine vinse la voglia di libertà. La questione della difesa dall'immigrazione clandestina, fa ovviamente il paio con quella della difesa dei confini e con la vicenda che ... (Liberoquotidiano)