Pietro Senaldi | liti con gli alleati arresti eccellenti e il caso-De Luca Pd il rinnovamento è solo tanta confusione

(Di domenica 6 ottobre 2024) La tattica dell'opossum praticata da Elly Schlein consiste nel fingersi morta quando si profilano rogne. I suoi hanno mangiato la foglia, sono i primi a ironizzare sulla loro segretaria. L'hanno capito anche gli avversari, quelli interni al partito e quelli interni al fu campo largo, che ne approfittano per sparare a zero e conficcare lance nel costato del capo. Lei finge che non le facciano male. La conseguenza però è che ogni giorno si aggiunge una nuova grana. Ieri è scoppiato ilCampania. Il governatore-padrone Vincenzo De, tessera Pd e figlio in Parlamento con i dem, ha annunciato che nel 2025 si candiderà per il terzo mandato consecutivo alla guida della Regione, in barba alla legge elettorale e ai veti della segretaria. La belva, ferita, morde e reagisce. (Liberoquotidiano)