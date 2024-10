Pensioni, come cambiano nel 2025: le minime a 621 euro, ma con la rivalutazione salgono anche gli assegni più alti (Di domenica 6 ottobre 2024) Nuovi aumenti in vista per le Pensioni minime. Da 614 a oltre 621 euro: ecco di quanto potrebbero crescere gli assegni nel 2025. Il governo da un lato vuole confermare l'intervento che (Di domenica 6 ottobre 2024) Nuovi aumenti in vista per le. Da 614 a oltre 621: ecco di quanto potrebbero crescere glinel. Il governo da un lato vuole confermare l'intervento che (Ilmessaggero)

Manovra 2025, pensioni minime verso il rialzo, si apre allo stop per il pensionamento d’ufficio nella PA degl over 65. Possibile assicurazione medica per docenti e ATA. Le ultime - L'articolo Manovra 2025, pensioni minime verso il rialzo, si apre allo stop per il pensionamento d’ufficio nella PA degl over 65. Possibile assicurazione medica per docenti e ATA. Mentre il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti rassicura che la revisione al ribasso del PIL non impatterà sui ... (Orizzontescuola)

Il governo punta all'aumento delle pensioni minime: ecco il piano per il 2025 - L'esecutivo è al lavoro per confermare gli incrementi e definire un intervento per portare gli assegni oltre i 621 euro al mese dal prossimo anno. (Ilgiornale)

Le pensioni minime aumenteranno davvero nel 2025? Quali sono i piani del Governo - In dubbio le pensioni minime dal 2025, per le quali si spera in un aumento o, quanto meno, una riconferma dell'importo attuale.(tag24)

Pensioni, per le minime obiettivo 630 euro. Tutte le ipotesi in campo - Permanenza al lavoro volontaria con incentivi e forse anche sconti fiscali. Proroga per Quota 103, Ape sociale e Opzione donna. Tfr ai fondi pensione con silenzio-assenso ...(msn)