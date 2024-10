O. Napoli (Az): “I cori leghisti contro Tajani? Prova che la maggioranza non è così compatta” (Di domenica 6 ottobre 2024) I giovani militanti leghisti, con i loro cori contro il leader di Forza Italia, avrebbero dimostrato che tra gli alleati di governo non scorre sempre buon sangue, come sottolineato dall'esponente di Azione Osvaldo Napoli L'articolo O. Napoli (Az): “I cori leghisti contro Tajani? Prova che la maggioranza non è così compatta” proviene da Il Difforme. (Di domenica 6 ottobre 2024) I giovani militanti, con i loroil leader di Forza Italia, avrebbero dimostrato che tra gli alleati di governo non scorre sempre buon sangue, come sottolineato dall'esponente di Azione OsvaldoL'articolo O.(Az): “Iche lanon è” proviene da Il Difforme. (Ildifforme)

Il Napoli si conferma capolista piegando un coriaceo Como: al Maradona finisce 3-1 - Il Napoli passa dopo soli 27 secondi ma soffre per tutto il primo tempo il gioco dei lariani, che pareggiano con Strefezza. Nella ripresa il rigore di Lukaku e la ripartenza di Neres garantiscono i 3 punti ai partenopei. (Ilgiornale)

Juventus-Napoli: cori volgari e insulti dei tifosi ospiti durante minuto di silenzio per Schillaci - Un gruppo di tifosi del Napoli, presenti in numero ridotto nel settore ospiti per via della querelle legata al divieto di trasferta imposto in extremis e poi cancellato a ridosso della partita, ha fatto partire degli insulti come “munnezz” e “Juve me**a”, coperti dai fischi di tutto il resto dello ... (Sportface)