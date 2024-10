Niente vaccino non ne ho bisogno

(Di domenica 6 ottobre 2024) Romina Siroli, fruttivendola di Cesenatico, è al corrente del fatto che il 7 ottobre inizierà la campagna della vaccinazione antinfluenzale ma ha deciso che non si sottoporrà al. "Non farò la vaccinazione antinfluenzale, non l’ho mai fatta neanche negli anni passati perché non ne ho avuto. Negli anni scorsi non ho mai avuto un’influenza pesante che ti costringe a letto per giorni, le poche volte che mi sono ammalata ho preso solo un raffreddore leggero e non ho mai avuto complicanze. Per cui ho deciso di non fare ilnemmeno quest’anno. Gli anni prossimi deciderò il da farsi". (Ilrestodelcarlino)