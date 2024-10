Musica e bancarelle con la festa dei commercianti

(Di domenica 6 ottobre 2024) Grandein città ieri con l’organizzazione dell’associazionedel centro storico. La racconta così il presidente Giuseppe Romano: "Siamo partiti in mattinata con il mercatino in corso Garibaldi, colorato e partecipato. È la prima volta che lo organizziamo per ladei, e crediamo di poterlo ripetere. I negozianti lì sono stati molto contenti. Sotto il palazzo della Provincia nel pomeriggio abbiamo avuto corsi di scherma per bambini, mentre sotto la galleria di Palazzo degli Studi i più piccoli cantano e recitano, con molti giochi e divertimenti per loro, che erano almeno in ottanta". C’è stata tanta: "Un quartetto jazz in piazza Battisti, uno d’archi in piazza della Libertà, con chitarra e balli storici in corso della Repubblica, uno spettacolo di tango in galleria Scipione, scuole di ballo per la pizzica, con corsi e balli collettivi". (Ilrestodelcarlino)