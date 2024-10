MOVIOLA – Fiorentina-Milan tre rigori fischiati da Pairetto | Maignan e De Gea parano tutto

(Di domenica 6 ottobre 2024) Episodio danel corso del primo tempo di, match valevole per la settima giornata del campionato di Serie A 2024/2025. Una respinta da parte della difesa rossonera, la palla rimane all’interno dell’area di rigore con Theo Hernandez che si appresta a rinviarla, ma Dodò lo anticipa e poi subisce un calcetto alla gamba. L’arbitronon si accorge di niente e viene richiamato al Var da Abisso: rivedendo le immagini il direttore di gara piemontese indica il dischetto. Dagli undici metri Mikeipnotizza Moise Kean e si rimane sul momentaneo 0-0. Sul finire della prima frazione di gioco Pulisic, da terra, serve splendidamente Reijnders che prende posizione su Ranieri, cade per terra: pernon c’è nessun dubbio, è calcio di rigore. L’olandese era in vantaggio, subisce un colpo e non ci sono dubbi. (Sportface)